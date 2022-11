Incidente tra due auto e una bisarca: ferita una ragazzina, coda di 7 km

Il tamponamento tra due auto e una bisarca ha creato notevoli disagi al traffico lungo l'autostrada A21. L'incidente è avvenuto verso le 7.30 di oggi, venerdì 4 novembre, all'altezza di Manerbio, in direzione di Brescia.



Sul posto sono intervenute le ambulanze di Dello Soccorso e della Croce Bianca di Leno. Stando alle prime informazioni trapelate, due persone sarebbero rimaste lievemente ferite nello schianto: si tratta di una donna di 38 anni e di una ragazzina di 12. Dopo le prime cure, sono state trasferite in ospedale - al Civile e a Manerbio - per alcuni accertamenti.

Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico: il tratto compreso tra i caselli di Pontevico e Manerbio è stato chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e si sono formate code di circa 7 chilometri. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 10.