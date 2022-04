Spaventoso schianto nella notte: auto si ribalta, due donne portate in ospedale

Pauroso incidente nella notte tra domenica e lunedì lungo l’autostrada A21: per cause ancora da accertare, un’auto che viaggiava in direzione di Cremona ha sbandato improvvisamente e urtato il guardrail, poi ha finito la sua corsa - ruote all’aria - in mezzo alla carreggiata. È successo tra il casello di Manerbio e quello di Pontevico.

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo la mezzanotte: sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze a sirene spiegate e i vigili del fuoco. La conducente e la passeggera della macchina - due donne di 35 e 54 anni - sono state estratte dalle lamiere dai pompieri e poi affidate alle cure dei sanitari del 118. Per loro seri traumi, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: sono entrambe state ricoverate in ospedale - una alla Poliambulanza di Brescia, l’altra all’ospedale di Cremona - in codice giallo.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Cremona, che si è occupata dei rilievi di rito. Stando alle prime informazioni trapelate, la conducente avrebbe fatto tutta da sola, perdendo il controllo dell’auto per ragioni ancora da chiarire.