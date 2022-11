Terribile incidente stradale: due feriti gravi e chilometri di coda

Terribile incidente stradale sulla A21 in direzione Brescia, stamattina verso le 11. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante al km 225, in prossimità di Porzano (frazione di Leno).



Complicate le operazioni dei vigili del fuoco, per estrarre l'autista del furgone dall'abitacolo. Un secondo ferito era seduto sul lato passeggero: entrambi sono stati consegnati alle cure del 118 – intervenuto anche con l'eliambulanza – e trasportati per il ricovero in codice rosso al Civile di Brescia e all'ospedale di Manerbio.

Sul posto per i rilievi è sopraggiunta la polizia stradale. Per permettere le operazioni di soccorso, l'autostrada è stata chiusa all'uscita di Manerbio e si sono formati diversi chilometri di coda: la situazione è tornata alla normalità dopo circa due ore.