Terribile incidente tra due camion e una bisarca: due feriti e traffico nel caos

È stata una giornata da dimenticare, quella di lunedì 7 novembre, sul tratto di autostrada A21 che attraversa la Bassa. Tra Manerbio e Leno, in direzione Brescia, si sono verificati tre incidenti nell'arco di due ore.

Dopo quello delle 11 di mattina al chilometro 255, in cui due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro tra un camion e un furgone, verso le 12.40 due camion e una bisarca si sono tamponati all'altezza di Leno (foto sopra). Nello schianto sono rimasti feriti un 38enne e un 57enne: per i soccorsi sono state fatte intervenire l'eliambulanza e due autolettighe, insieme a due squadre dei vigili del fuoco supportati da un'autogrù. I due camionisti feriti sono stati portati in ospedale per il ricovero in codice giallo. Infine il terzo (e per fortuna ultimo) incidente, avvenuto poco dopo le 13.10 senza registrare feriti gravi.

Come è facile immaginare, le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime: si sono formate code di diversi chilometri, l'autostrada è stata riaperta solo verso le 17.