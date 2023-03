Schianto auto-camion, un ferito e caos traffico: coda di 10 chilometri

Code di circa 10 chilometri sono segnalate sull'autostrada A21 tra Manerbio e lo svincolo di Pontevico-Robecco d'Oglio in direzione di Cremona. All'origine della colonna di veicoli ci sarebbe un incidente che si è verificato, verso le 11 di oggi (martedì 21 marzo) in territorio di Bassano Bresciano. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un tamponamento tra un camion e un'auto.

Per fortuna non si registrano feriti gravi: l'automobilista, un 63enne, se la sarebbe cavata con lievi traumi. Dopo le cure prestate dai volontari della Croce rossa di Ghedi, è stato trasferito, in codice verde, al vicino ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso. Illeso il camionista. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.