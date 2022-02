Autostrada A4: incidente tra Desenzano e Sirmione, oltre 5 km di coda

Traffico nel caos, stamattina, nel tratto di autostrada A4 compreso tra l'uscita di Sirmione e quella di Desenzano, a causa di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto verso le 8.10, all'altezza del cavalcavia di via Grezze, in direzione Brescia. Sul posto sono stati inviati in codice rosso due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso decollato dal Civile, insieme a una squadra dei vigili del fuoco.

Ancora non si conosce il numero esatto dei feriti e delle persone coinvolte. Si sono formati oltre 5 km di coda.