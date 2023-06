Doppio incidente e coda da incubo: tutto fermo per 11 chilometri

Giornata da dimenticare sull'autostrada A4, per un doppio incidente stradale avvenuto tra i caselli di Brescia Est e di Peschiera del Garda. I disagi maggiori sulla carreggiata in direzione Venezia, dove si registrano 11 chilometri di coda tra Lonato e San Martino della Battaglia.

Il primo sinistro si è verificato verso le 9.40 in territorio lonatese, all'altezza del ponte in località Salera, su cui passa la Provinciale che conduce a Montichiari. Ad essere coinvolto un mezzo pesante: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e un'ambulanza della Croce Rossa di Calvisano.

Il secondo incidente è invece avvenuto verso le 10.50 in territorio comunale di Peschiera, all'altezza di località Massoni. A seguito dell'impatto, verificatosi per cause ancora da accertare, un veicolo si è poi ribaltato: sono rimaste coinvolte in tutto 9 persone, nessuna delle quali sembra essere in gravi condizioni. Sul posto sono al lavoro due autolettighe del 118.