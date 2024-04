Incidente tra auto, una donna ferita e caos traffico: 6 km di coda

È stato un inizio di settimana da dimenticare, per gli automobilisti in transito sull'autostrada A4, nel tratto a sud del Lago di Garda.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un incidente ha coinvolto almeno due automobili, mandando nel caos il traffico nella carreggiata in direzione Venezia, tra i caselli di Peschiera a Sirmione: si sono formati oltre 6 chilometri di coda.

Nell'incidente ha avuto la peggio una donna di 53 anni, soccorsa dall'équipe medica di un'ambulanza della Croce Rossa e poi portata in ospedale per il ricovero in codice giallo (le sue condizioni non preoccupano).

Durante le operazioni del 118, la viabilità è rimasta a lungo bloccata, tornando a scorrere dopo oltre un'ora e un'altra mezzora è stata necessaria a smaltire le lunghe code.