Maxi incidente tra un furgone e 3 auto: 9 feriti, coda di 10 chilometri

Verso le 17.50 di venerdì, due squadre dei vigili del fuoco di Brescia sono dovute intervenute sull'autostrada A4, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est in direzione lago, per soccorre i 9 feriti di un incidente stradale che ha coinvolto in tutto 3 auto e un furgone.

Per fortuna nessuna persona ha riportato gravi lesioni, ma pesantissime sono state le ripercussioni sul traffico. Il tratto è infatti rimasto chiuso a lungo per permettere le operazioni dei pompieri e degli uomini del 118, intervenuti sul posto con cinque ambulanze.

La coda ha raggiunto una lunghezza di oltre 10 chilometri, i feriti sono stati portati per accertamenti negli ospedali di Desenzano e Montichiari e alla Poliambulanza di Brescia.