Automedica si ribalta durante il soccorso: tre sanitari in ospedale

L'urgenza di raggiungere il luogo dove si è verificato un incidente, il traffico intenso, l'asfalto ghiacciato. Non si sa con certezza cosa abbia provocato l'uscita di strada, ma ciò che più conta è che non vi siano feriti gravi, che non avrebbero fatto altro che rendere ancora più drammatica la serata di ieri lungo le strade della Valle Camonica.

Pochi minuti dopo l'incidente che ieri sera è costato la vita a Ilaria Ziliani, 46enne originaria di Genova ma residente a Capo di Ponte, l'automedica inviata dalla centrale è uscita di strada mentre stava raggiungendo Malonno. L'automedica si è ribaltata nell’affrontare una curva al Saletto di Berzo Demo.

L'auto dei soccorsi si è ribaltata a fianco della carreggiata, terminando la corsa con le ruote all'aria. Tre i sanitari a bordo, recuperati da un altro mezzo e trasportati all'ospedale di Esine, dove sono stati ricoverati. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno e la Polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso.

Nel frattempo a Malonno, per i primi soccorsi ai feriti nell'incidente è stata inviata un'altra ambulanza. L'elisoccorso decollato da Sondrio invece ha dovuto rientrare alla base a causa del maltempo.