Autocisterna si ribalta in mezzo alla Provinciale: strada chiusa, traffico nel caos

Pomeriggio di passione, quello di mercoledì, sulla Provinciale 668 Lonato-Orzinuovi, rimasta chiusa per ore a causa del ribaltamento di un'autocisterna, nel tratto che passa all'altezza del centro di Leno.

Il mezzo pesante viaggiava in direzione Montichiari, quando ha sbandato ed è uscito di strada per cause ancora da accertare. La motrice è finita in un canale, la cisterna – carica di latte, ma alimentata a gas – si è ribaltata occupando metà carreggiata.

Lunghe le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Brescia (circa un paio di ore): hanno dovuto svuotare anche il serbatoio della cisterna, per non correre alcun rischio nello spostarla. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità limitrofa, considerando la necessaria chiusura dei due accessi alla Provinciale nel Comune di Leno. Nessuna persona è rimasta ferita.