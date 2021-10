Autista perde il controllo del mezzo, autocisterna precipita nella boscaglia

Una sequenza degli eventi da incubo, al termine della quale fortunatamente il conducente è sopravvissuto, seppur con non pochi traumi. L'incidente "da film" si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco prima di un altro evento simile andato in scena sul Sebino, dove l'auto di due coniugi è uscita di strada atterrando su un prato.

Alle 16.10 la Sala Operativa di Brescia è stata allertata per un mezzo pesante, un'autocisterna contenente gasolio, ribaltatasi in una zona impervia della Valle Sabbia, nel territorio di Pertica Bassa. Immediatamente sul posto sono state inviate due squadre di soccorso, con il supporto di un'autogrù e del personale Saf, oltre a due elicotteri, dei Vigili del fuoco e di Areu.

Il conducente 60enne di un'autocisterna che scendeva da Avenone di Pertica Bassa lungo la Sp 110 ha perso il controllo del mezzo che all'improvviso si è ribaltato, scivolando per 70 metri fino a sfondare un guard-rail. Dopo aver oltrepassato un orto, il mezzo - che conteneva 500 litri di gasolio, circa cinque quintali di peso - è precipitato in una boscaglia coprendo un dislivello di 50 metri prima di fermarsi tra le piante.

Dopo aver raggiunto il mezzo, gli uomini del soccorso hanno estratto il conducente dall'autocisterna e, su una portantina, lo hanno trasferito a bordo strada dove è stato successivamente caricato sull'elicottero che lo ha portato in ospedale a Brescia. In giornata si provvederà al recupero del mezzo, che fortunatamente nell'incidente non ha perso il carico di gasolio.