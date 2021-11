Autobus sfonda il guardrail e finisce nel campo: diversi feriti

L'autista ha perso il controllo del mezzo, che prima ha sfondato il guardrail, poi ha terminato la sua corsa nel campo adiacente alla strada. Tanta paura, ma fortunatamente solo feriti lievi in seguito all'incidente verificatosi attorno alle 19 di ieri, venerdì 12 novembre, nei pressi dell'uscita dell'autostrada A4 di Rovato.

L'autobus - un mezzo della flotta Flixbus, una società tedesca di autobus extraurbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa - stava percorrendo la strada di uscita dell'autostrada in direzione Brescia quando, per cause da accertare, prima ha sfondato il guardrail, poi è finito nel campo.

Tanta paura per gli 11 passeggeri del bus: sul posto sono arrivati in "codice rosso" la Croce rossa di Palazzolo, la Croce Bianca di Chiari e i soccorritori volontari di Adro. Il trasporto in ospedale dei feriti è avvenuto col meno grave "codice giallo", segno che i traumi riportati nell'uscita di strada non mettevano in pericolo i passeggeri coinvolti.