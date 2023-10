Due auto si scontrano, una prende il volo e finisce nel giardino di un'azienda

Una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 17, uno di 22 e una donna di 33 anni: sono queste le persone che sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente che fortunatamente non ha provocato feriti gravi. Il fatto è avvenuto attorno alle 11:30 di ieri, sabato 30 settembre, in via Alessandro Manzoni a Flero.

Nel bel mezzo di un incrocio una utilitaria ed una station wagon sono entrate in collisione. La velocità dei mezzi non era banale, tanto che lo scontro ha fatto letteralmente prendere il volo all'utilitaria. Dopo aver sfondato la recinzione metallica che delimita il giardino di un'azienda, la Lancia Y è atterrata all'interno, schiantandosi contro un albero di ulivo.

Completamente distrutta, con la fiancata curvata, e senza più cristalli, la Lancia è stata prelevata dalla grossa autogru dei vigili del fuoco, poi posizionata su un carro attrezzi. Le persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.