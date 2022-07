Auto non rispetta lo stop e travolge uno scooter: uomo operato d'urgenza

Ha "bruciato" lo stop ed ha centrato uno scooter prima di terminare la propria corsa contro un altro veicolo. Un 64enne di Ghisalba, in provincia di Bergamo, è ancora in prognosi riservata dopo l'incidente subito nel tardo pomeriggio di venerdì, quando è stato travolto da un'automobile che non ha rispettato uno stop. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. Erano le 18:40 di venerdì quando, lungo viale Duca degli Abruzzi a Capriolo, il 64enne stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione di Palazzolo sull'Oglio. Una Dacia Sandero, condotta da un immigrato residente a Cologne, non ha però rispettato uno stop giungendo da una traversa, ed ha centrato in pieno lo scooter, prima di finire contro una Fiat 500 ferma per far passare la due ruote.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte tre ambulanze e un'auto medica. Suto le condizioni del 64enne sono apparse molto gravi: l'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove nella notte è stato sottoposto ad operazione per fermare un'emorragia alla testa. Oltre a ciò, il ferito ha una frattura multipla alla gamba destra e il femore spezzato. La prognosi è riservata, ma l'uomo non è ora in pericolo di vita.