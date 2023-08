Auto tampona una cisterna del latte in autostrada: donna gravissima

L'auto sulla quale viaggiavano ha tamponato violentemente una grossa cisterna per il trasporto del latte. Una donna slovena di 35 anni che viaggiava sul sedile passeggeri dell'auto guidata dal marito è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia a seguito di un incidente verificatosi questa mattina in autostrada.

Lo schianto si è verificato attorno alle 6:30 lungo la A21, all'altezza di Manerbio, sulla corsia che porta in direzione di Brescia. Per estrarre i coniugi dalle lamiere della loro Mercedes station wagon sono stati chiamati i Vigili del fuoco volontari di Verolanuova. La donna è stata portata in ospeldale in codice rosso a bordo dell'eliambulanza. Le condizioni del marito quarantenne sono meno gravi.

Al momento non si sonoscono le ragioni che hanno portato al tamponamento tra l'auto e la cisterna.