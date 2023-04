Auto si schianta contro il muro, rompe il tubo e innesca una fuga di gas

In tutto il quartiere i residenti allarmati hanno sentito un forte odore di gas, ed hanno chiamato i soccorsi. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 aprile, a Rovato, in via Padre Giuseppe Costa.

I fatti. Attorno alle 16:30 un'auto si è schiantata contro il muro di un'abitazione. Nonostante il botto, che ha staccato di netto il tubo che porta il metano ad un contatore, l'automobilista non si è fermato ed ha fatto perdere le proprie tracce. Nel giro di pochi minuti tutto il quartiere è stato invaso dall'odore del gas.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari e la Polizia Locale di Rovato. A risolvere il guaio ed evitare problemi maggiori sono stati però i tecnici dell'ente gestore LD Reti, che hanno inetrrotto il flusso di gas e poi sostituito la tubatura guasta. La strada è stata chiusa per qualche ora. La Polizia locale di Rovato è alla caccia dell'automobilista responsabile.