Perde il controllo dell'auto e si ribalta, poi rifiuta l'alcol test

Uscito illeso dall'auto ribaltata, è stato invitato a sottoporsi all'alcol test obbligatorio, ma ha declinato gentilmente l'invito. Protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni che nel primo pomeriggio di ieri si è reso protagonista di uno spettacolare ribaltamento.

L'incidente è avvenuto attorno alle 13:00 in via Chiusure, a Brescia. Per cause al vaglio della Polizia Locale cittadina, la Mercedes guidata dall'uomo si è ribaltata: fortunatamente non ci sono state conseguenze né per il conducente né per altri automobilisti.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire il recupero del mezzo. Nel frattempo il 46enne è stato condotto al comando della Polizia locale in via Donegani.