Pirata della strada, investe la biciclettina di un bambino e fugge, ma poi viene preso

Ha urtato la biciclettina di un bambino di cinque anni, poi, senza accertarsi delle sue condizioni, senza fermarsi per prestare soccorso, senza fornire la propria versione dei fatti, è ripartito facendo perdere le proprie tracce. Dopo una breve indagine, un pirata della strada di Rovato è stato individuato e denunciato alla magistratura per omissione di soccorso. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. Mercoledì sera attorno alle 22:00 nei pressi di piazza Cavour a Rovato un bambino di 5 anni, seguito dai propri genitori, stava viaggiando a bordo della sua biciclettina quando un'automobile che arrivava da via Bonvicino lo ha urtato e fatto cadere a terra. Anziché fermarsi e prestare soccorso, l'uomo alla guida dell'auto ha ingranato la marcia ed è ripartito.

Grazie alle segnalazioni di alcuni testimoni, e alle riprese delle telecamere installate in centro a Rovato, gli agenti della Polizia locale guidati dalla comandante Silvia Contrini nel giro di poche ore hanno identificato e rintracciato il pirata, uno uomo residente in paese. Nel frattempo il piccolo ferito è stato portato in ospedale a Chiari, dove è tutt'ora ricoverato con una prognosi di 20 giorni a causa dei traumi riportati nell'incidente.