Auto centra un furgone, poi piomba sul marciapiede e abbatte una ringhiera

Si sono vissuti attimi di apprensione a Roncadelle, verso mezzogiorno di giovedì, per un incidente che ha visto coinvolti un Iveco Daily e una Citroën C3.

Lo schianto è avvenuto lungo via Togliatti: stando a quanto ricostruito finora, pare che il furgone sia stato speronato dall'utilitaria mentre quest'ultima usciva da via Buonarroti. A seguito dell'impatto, l'auto – guidata da una 22enne – è finita sul marciapiede, abbattendo poi una ringhiera e finendo con la parte anteriore nel giardino di una casa.

Per fortuna, in quel momento non passavano pedoni e nessuno si è fatto male. Lesioni non gravi per la conducente, portata in codice giallo alla Poliambulanza.