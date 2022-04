Con l'auto esce di strada: morto sul colpo

Viaggiava da solo lungo via Fosca a Riva di Solto, in provincia di Bergamo, sulla sponda del lago d'Iseo. A un certo punto l'auto è uscita di strada, non lasciandogli scampo. È morto così un bresciano di 65 anni, residente a Cividate Camuno, in Valle Camonica. È successo questa mattina.

Secondo le primissime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura senza l'intervento di altri automobilisti. Il 65enne guidava una Fiat Punto. Nulla da fare, purtroppo, per gli operatori sanitari del 118, che hanno constato il decesso dell'uomo. Per i rilievi sono stati chiamati i carabinieri di Clusone.