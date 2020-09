Fuori strada con l’auto: ragazzo in gravissime condizioni all’ospedale Civile

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia, il 24enne vittima di un terribile incidente in auto a Monzambano, nel Mantovano, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Verso le 3, per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri, il giovane ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva strada dei Colli e ha finito per schiantarsi fuori strada. M.E. (queste le iniziali del 24enne di casa a Monzambano) è stato estratto dalle lamiere accartocciate dai Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse molto critiche: una volta intubato è stato trasferito d’urgenza, a bordo dell’eliambulanza, al Civile di Brescia. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e un'automedica.

Avrebbe riportato un serio trauma cranico e facciale ed è in coma: sta lottando per la vita in letto del reparto di seconda rianimazione.