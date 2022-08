Schianto nella notte, ragazzo sbatte contro un palo: è grave

Estratto dall'auto dai Vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverato in gravi condizioni. In piena notte, attorno all'una e mezza tra venerdì e sabato, un ragazzo di 18 anni è stato vittima di un incidente verificatosi a Manerba del Garda.

Stando alle primissime informazioni, il giovane dovrebbe avere fatto tutto da solo, uscendo di strada e andando a sbattere contro un palo. Per estrarlo dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Prelevato dai sanitari giunti con l'eliambulanza, il 18enne è stato portato al Civile.