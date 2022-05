Perde il controllo dell'auto e si schianta: grave un uomo, strada chiusa a lungo

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. Un uomo di 56 anni è stato soccorso in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate nell'uscita di strada della sua auto.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 11 lungo via Valcamonica alla Mandolossa, in territorio comunale di Gussago, poco prima della rotatoria che conduce alla provinciale 510 per il Lago d'Iseo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e due ambulanze. L'automobilista coinvolto avrebbe riportato ferite rilevanti. La strada è stata chiusa a lungo in entrambe i sensi di marcia, con il traffico deviato su percorsi alternativi.