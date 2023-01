Auto fuori strada, impatto devastante: conducente in rianimazione

Un'automobile praticamente disintegrata, con tutto l'anteriore devastato dall'impatto e dal successivo ribaltamento. Un giovane di 24 anni residente nella Bassa Bresciana è in rianimazione in seguito al terrificante incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 gennaio, in via Remedello a Visano.

I fatti. Attorno alle 17:30 A.M., 24enne di origine pakistana residente a Remedello, stava percorrendo la strada che da Remedello porta a Visano a bordo della sua Bmw Serie 5 quando - forse a causa della velocità eccessiva, o per le condizioni dell'asfalto con la temperatura vicina allo zero - ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. L'automobile dopo avere perso aderenza ha effettuato un testacoda, ha sbattuto contro il muro di cinta di un'abitazione e si è alzata in volo. Dopo il ribaltamento il mezzo ha terminato la sua corsa contro un canale a lato della strada. Nessun altro veicolo è fortunatamente rimasto coinvolto.

Devastanti gli effetti della carambola sull'auto: il giovane è stato estratto dalle lamiere e medicato sul posto prima di essere trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione della Poliambulanza di Brescia. La prognosi al momento è riservata, ma a quanto si è appreso il giovane non sarebbe in pericolo di vita.