Auto fuori strada finisce nel canale pieno d'acqua: miracolata una donna

L'auto è volata fuori strada, terminando la sua corsa in un canale pieno d'acqua difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso. È successo in piena notte, attorno alle 3:00, lungo via Roma, nel Comune di Roe' Volciano.

Appena ricevuta la chiamata per il soccorso, la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia si è attivata per raggiungere il punto esatto dell'incidente. Sul posto sono state inviate una squadra con il supporto dell autogrù e una squadra di operatori SAF, gruppo Speleo Alpino Fluviale.

Nell'uscita di strada è rimasta ferita - miracolosamente in modo non grave - una donna. Visitata sul posto, è stata trasferita presso l'ospedale di Gavardo mentre i vigili del fuoco con l'autogru recuperavano l'utilitaria finita nel canale, incastrata tra i tronchi degli alberi.