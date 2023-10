Brusca sterzata, Panda si ribalta: uomo in ospedale

Un malore improvviso, oppure una manovra maldestra. Attorno alle 21:00 di ieri, sabato 28 ottobre, un uomo di 47 anni è stato portato in ospedale in seguito a un incidente verificatosi in via San Polo all’angolo con via Giuseppe Bertoli.

L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda. All'improvviso, l'auto è letteralmente "volata", uscendo di strada e finendo la sua corsa in un campo. Per estrarre l'uomo dalla lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il 47enne è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato ferite gravi.

La dinamica dell’incidente e le ragioni dell’uscita di strada sono all’esame della Polizia Locale. Stando alla prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.