Utilitaria non rispetta lo stop, l'ambulanza la centra in pieno

I due giovani a bordo dell'utilitaria e una volontaria sull'ambulanza. Sono tre le persone portate in ospedale in seguito a un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno, nei pressi del centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle.

Il sinistro è avvenuto in via Ghislandi, lungo la quale stava viaggiando - in direzione Mandolossa - l'ambulanza, che stava raggiungendo il luogo di un intervento. A un certo punto il conducente del mezzo di soccorso si è trovato la strada letteralmente sbarrata da una Volkswagen Up uscita incautamente da uno stop. Inevitabile, l'impatto contro la fiancata dell'utilitaria.

In ospedale sono finite tre persone, i due ventenni a bordo della Up, portati al Sant'Anna in codice verde, e una volontaria del SARC, Soccorso Ambulanza Roncadelle - Castel Mella, trasportata in Poliambulanza in codice giallo con traumi agli arti inferiori. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia locale.