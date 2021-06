Auto della Mille Miglia esce di strada e travolge tutto: tre feriti

Un grandissimo successo, una gara molto emozionante dal punto di vista sportivo, un bagno di folla in ogni località toccata, e soprattutto un clima di festa e tanti sorrisi per quella che è stata ovunque una festa, dopo mesi di restrizioni. L'edizione 2021 della Mille Miglia si è chiusa ieri in città - con la vittoria dell'equipaggio bresciano formato da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 Sport Zagato - dopo una passerella sul Garda, tra Sirmione, Desenzano e Salò.

Proprio a Salò si è verificato l'unico problema di una certa gravità durante la giornata, un incidente cioè che ha comportato il ferimento di tre persone, due delle quali portate in ospedale. Lo scontro si è verificato giusto all'ingresso della Fossa, piazza Vittorio Emanuele II, alle 16:30, ed ha visto come malcapitato protagonista l'equipaggio tedesco-croato a bordo di una ACE del 1955, numero di gara 310.

Giunta da via Bolzati, l'auto si è immessa nella piazza ma, al momento di completare la curva verso sinistra, è andata dritta, finendo fuori dalla carreggiata. Nella sua corsa, prima di fermarsi, l'auto ha colpito biciclette, una moto, l'ambulanza dei Volontari del Garda e - inevitabilmente - tre spettatori. Se per una ragazza le conseguenze dello scontro sono state lievi, ad avere la peggio sono stati un uomo di 40 anni, colpito e sbalzato sul cofano dell'auto, e una donna di 65.

Entrambi sono stati prima soccorsi dai sanitari che si trovavano esattamente sul posto dell'incidente, poi portati in ospedale a Gavardo, il primo in codice giallo, mentre la seconda in codice rosso. A causare l'incidente potrebbe essere stata la rottura dello sterzo, che ha impedito al conducente di svoltare a sinistra.