A bordo di una Peugeot 105 rally perde il controllo e si schianta: è grave

Ha centrato in pieno lo spigolo di un cassone di raccolta degli sfalci, distruggendo completamente il muso dell'auto. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia il giovane di 25 anni che nella notte - attorno alle 2 - ha avuto un incidente lungo la strada Sp237 del Caffaro, all’altezza dell’incrocio per Cortine di Nave.

Il giovane viaggiava, da solo, su una Peugeot 105 rally. Per estrarlo dalle lamiere sono serviti i Vigili del Fuoco, come riporta il Giornale di Brescia. I rilievi del caso, e gli accertamenti sulla dinamica dello schianto, sono a carico dei carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia.