Spaventoso tamponamento dopo il sorpasso, auto precipita nel canale

Una 26enne di Manerbio è rimasta ferita dopo essersi scontrata con un’auto lungo la Spbs668: è successo a Leno nella mattina di oggi, martedì 15 giugno.

L’impatto è avvenuto verso le 7 all’altezza del ristorante i Sabidi: la ragazza era in colonna in direzione Montichiari, quando ha sorpassato ed ha tamponato contro un altro veicolo che stava svoltando a sinistra, terminando la sua corsa in un fosso.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza e i volontari della Croce Rossa di Ghedi. Dopo la collisione la 26enne era cosciente; curata sul posto, è stata quindi trasportata in codice giallo al Civile di Brescia. E' rimasto illeso, invece, il conducente dell’altra vettura. Le indagini sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Leno, presenti sul luogo per i dovuti rilievi del caso.