Con l'auto attraversa la veranda di un bar, poi si schianta contro l'ufficio postale

Ha attraversato - per tutta la sua lunghezza - la veranda di un bar, poi si è schiantato contro la vetrina dell'ufficio postale. Considerando la dinamica dei fatti, è davvero una fortuna che nessuno sia rimasto ferito nell'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in centro a Flero. Le immagini dei danni provocati dalla "disavventura" sono finite in rete grazie a un video postato sui social network (del tutto censurabili i commenti dell'autore del video, che definisce la scena "divertente").

L'incidente si è verificato in piazza IV Novembre a Flero, dove un'auto ha letteralmente attraversato la veranda del bar Triumph, per poi sbucare dal lato opposto e fermare la sua corsa contro la vetrina dell'ufficio postale.

