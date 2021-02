Auto fuori strada finisce contro un ponticello, gravi il conducente e un passeggero

Viaggiavano in quattro su un'Audi A6. Il conducente non è più riuscito a mantenere il controllo dell'auto ed è uscito di strada. Due persone sono ricoverate in gravi condizioni a seguito dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 27 febbraio, nella Bassa, lungo la strada provinciale 11 che collega Bassano Bresciano a San Gervasio.

All'uscita da una leggera curva, la grossa station wagon è improvvisamente uscita di strada finendo contro un ponticello in cemento armato situato nella roggia a fianco della carreggiata prima di ribaltarsi più volte e finire la sua corsa. Devastante l'esito dell'impatto sulla vettura, con l'anteriore completamente distrutta dallo schianto.

In tre sono riusciti a lasciare l'abitacolo con le proprie gambe, mentre per il conducente è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Verolanuova. I pompieri hanno estratto il 44enne - residente a San Gervasio - dalle lamiere prima di caricarlo sull'eliambulanza che l'ha trasportato in codice rosso al Civile. Un altro codice rosso ha portato in ospedale un altro passeggero, mentre un terzo è stato portato in Poliambulanza per accertamenti. Illeso invece il figlio del conducente che viaggiava sul sedile a fianco del padre.