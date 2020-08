Auto contro un muro, schianto terribile: muore a 24 anni

Una giovane vita spezzata in pochi drammatici istanti. È un ragazzo di soli 24 anni la vittima dell'incidente mortale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Asola, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia.

Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Mantova, finendo per schiantarsi contro il muro di un'abitazione.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 3 e in pochi minuti sono arrivate le ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco. Per il 24enne, residente a Casaloldo, non c'era ormai più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.