Investe una ragazzina e scappa col suv: lei è gravissima in ospedale

È stato necessario l'intervento dell'eliambulanza di Brescia, per soccorrere una ragazzina di 17 anni investita ad Asola (Mn) da un'auto pirata.

Il fatto è successo verso le 18.30 di lunedì: mentre pedalava in sella alla sua bicicletta lungo via Parma, la giovane è stata investita da una grossa auto (pare un suv di colore scuro), il cui conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Alla scena hanno assistito alcuni testimoni, che hanno poi raccontato ai carabinieri la fuga dell'automobilista; per fortuna, sembra che siano riusciti a prendere parte della targa e le indagini per identificarlo dovrebbero concludersi a breve; verrà poi denunciato per omissione di soccorso e fuga.

La ragazza è stata invece portata in elicottero all'ospedale di Cremona: le sue condizioni sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi.