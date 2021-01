Asfalto ghiacciato: auto si ribalta fuori strada, due giovani soccorsi con l'eliambulanza

Ha perso il controllo del mezzo, l'auto ha sbandato, ha colpito un palo della luce e si è ribaltata finendo la sua corsa fuori strada, con le ruote all'aria. Due giovanissimi, di 18 e 19 anni, sono da ieri sera ricoverati, uno presso l'ospedale Civile di Brescia, dove è stato trasportato in eliambulanza, e l'altro presso l'ospedale di Esine.

L'uscita di strada si è verificata attorno alle 22:20, orario di coprifuoco, lungo via Saletti a Temù, in Alta Valcamonica, la strada che porta verso la frazione di Pontagna. Soccorsi dal personale delle ambulanze giunte rapidamente sul posto, i due giovani sono stati trasportati uno in codice rosso al Civile, in elicottero, e uno in codice giallo a Esine. Nell'uscita di strada e nel successivo ribaltamento, l'auto dei ragazzi non si è scontrata con altri mezzi.