Le lacrime per Giovanni, morto a 25 anni in un terribile incidente in moto

Era conosciuto anche a Brescia il 25enne Giovanni De Marzi, morto in ospedale a poche ore dal drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto venerdì notte ad Arzignano, nel Vicentino: De Marzi lavorava per un'azienda di manutenzione con sede in città, quartiere Mandolossa. È morto nella notte dopo il ricovero all'ospedale di Vicenza: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Era in sella alla sua moto Honda 1100 Crs quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con la Citroen C3 di un'azienda di vigilanza, guidata da un uomo di 61 anni.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della forze dell'ordine. La salma di Giovanni De Marzi dovrebbe essere a breve riconsegnata ai familiari, che potranno così organizzare i funerali: i mezzi coinvolti nell'incidente sono entrambi sotto sequestro, come da prassi in casi come questi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente della Citroen è risultato negativo ad alcol e droga test.

"Giovanni non ti dimenticheremo mai"

In tanti conoscevano Giovanni, in tanti gli volevano bene: la piccola comunità di Arzignano si stringe al dolore dei genitori Giovanna e Luca e dei fratelli Luigi e Francesco (abitavano tutti in paese). Grande appassionato di musica, in casa si era costruito un piccolo studio e aveva fondato una sua etichetta.

Sempre impegnato anche in parrocchia e in oratorio: "Se Dio ha un disegno per ognuno di noi, questo non l'ho compreso - scrive Paolo De Marzi, presidente del consiglio pastorale di Arzignano - anzi mette a dura prova la fede di chiunque e per un ragazzo così non ha spiegazioni. Alla famiglia rimane solo un forte abbraccio, la nostra vicinanza e le nostre preghiere. Giovanni non ti dimenticheremo mai: ora riposa in pace". Messaggi di cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale.