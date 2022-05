Schianto in moto mentre va al lavoro: sbalzato dalla sella, sbatte la faccia con violenza

Lo schianto contro un'auto, poi il terribile volo dalla sella della sua moto e la rovinosa caduta sull'asfalto. Avrebbe riportato seri traumi al volto l'uomo di 42 anni rimasto coinvolto, nella prima mattinata di giovedì, in un incidente stradale avvenuto ad Artogne.

L'uomo, dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 - sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso - è stato trasferito, in eliambulanza, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il ricovero d'urgenza. Per fortuna, non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Mancavano pochi minuti alle 7, quando la moto guidata dal 42enne, che stava andando al lavoro, si è scontrata con una Fiat Panda all'incrocio tra via Valeriana e via Caduti della Resistenza. Stando alle prime informazioni trapelate, all'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza. La dinamica, e le responsabilità, sono al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi di rito.