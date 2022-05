Schianto tra un'auto e un furgone sulla Statale: ragazza in ospedale, traffico in tilt

Traffico in tilt, martedì mattina, lungo la statale 42 della Valcamonica. Code e rallentamenti si sono registrati tra Pian Camuno e Pisogne, in entrambi i sensi di marcia, a causa di un incidente avvenuto – poco dopo le 10.30 – in territorio di Artogne, direzione del Lago d'Iseo. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra un furgone e una Citroen C3.

Ad avere la peggio sarebbe stata la giovane di 32 anni al volante dell'utilitaria francese: avrebbe riportato seri traumi, a seguito del tamponamento della sua auto da parte del furgone. Dopo le prime cure prestate dai volontari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, è stata trasferita all'ospedale di Esine per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Breno, supportati dai colleghi della stazione di Artogne. I militari - come da prassi in questi casi - hanno sottoposto la 32enne e il 30enne che guidava il furgone all'alcoltest, risultato negativo per entrambi.