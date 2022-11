Attraversa la strada per rincorrere la palla: bimbo di 8 anni travolto da una moto

Attimi di paura si sono vissuti, domenica 13 novembre, ad Artogne: un bimbo di 8 anni è stato investito da un veicolo di passaggio nel centro abitato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il piccolo avrebbe attraversato la strada di corsa, per raccogliere un pallone, proprio mentre sopraggiungeva una moto. L’uomo in sella alla due ruote se lo sarebbe trovato di fronte all’improvviso: avrebbe sterzato ma non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

È accaduto poco dopo le 16 in via Gianico. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118: il bimbo era spaventato e dolorante, ma le sue condizioni non sono apparse critiche. Come da prassi, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per essere sottoposto agli esami del caso. Per lui traumi non di grave entità: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Illeso il motociclista.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Breno, che si stanno occupando degli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sbucato improvvisamente dal cancello della sua abitazione: stava rincorrendo un pallone e avrebbe attraversato la strada di corsa.