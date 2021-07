Terribile 'volo' con l'auto nella scarpata, tanta paura per una giovane donna

Un 'volo' spaventoso con l'auto in fondo a una scarpata, una giovane donna salva per miracolo: è successo ad Artogne nel tardo pomeriggio di lunedì, quando erano da poco passate le 17.30.

Per cause ancora da accertare, una 36enne ha perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva lungo via Montecampione, poi – dopo aver sfondato il guardrail – è precipitata nel burrone alto circa 5 metri. Per sua fortuna l'abitacolo è rimasto praticamente intatto.

La giovane è stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno poi affidata all'équipe medica dell'ambulanza di Camunia Soccorso, sopraggiunta da Darfo. È stata quindi portata all'ospedale di Esine, dove è stata ricoverata in codice verde per accertamenti.