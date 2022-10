Scooter esce di strada e si schianta contro una recinzione: morto giovane uomo

Ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava mentre affrontava una rotonda, poi il drammatico schianto contro una recinzione. Un impatto purtroppo fatale per il 43enne Andrea Bertoldi: i sanitari del 118 -sopraggiunti a bordo di diverse ambulanze e dell’elisoccorso - hanno provato a lungo a rianimarlo. Un intervento durato quasi due ore ma che, purtroppo, non ha portato ai risultati sperati. Il motociclista, infatti, ha perso la vita.



Il tragico incidente si è verificato dopo le 23.30 ad Arco, comune trentino dell’Alto Garda. Stando a una prima ricostruzione, il 43enne stava percorrendo la Statale che attraversa il paese: all’altezza della rotonda di via Fornaci ha perso il controllo dello scooter, per cause da accertare. Infine il terribile schianto che non gli ha lasciato scampo.

