Madre e figlia travolte da un pick-up in pieno centro

Un terribile incidente quello avvenuto lunedì 7 agosto, in via Marconi ad Arco, a pochi passi dal Casinò. Erano circa le 16:15 quando madre e figlia, di 80 e 57 anni, entrambe residenti nell'Alto Garda, sono state travolte sulle strisce pedonali da un pick up.

L’esatta dinamica e i motivi che hanno portato all’investimento sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: il pick up, un Opel Navarra, non procedeva ad alta velocità , ma con la parte anteriore ha centrato in pieno l’anziana. Nell’impatto è rimasta ferita, in maniera più lieve, la figlia della donna.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, un elicottero di soccorso, la polizia locale dell'Alto Garda e i vigili del fuoco di Arco. L’80enne è apparsa sin da subito in condizioni particolarmente serie, con la donna elitrasportata in codice rosso al Santa Chiara di Trento. La figlia, invece, è stata soccorsa sul posto e poi portata per maggiori controlli all’ospedale di Arco, ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Sotto shock, invece, il conducente del pick up.

Fonte: Trentotoday.it