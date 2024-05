Papà e bimbo di 4 anni travolti da un’auto: il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale

Gravissimo incidente nella mattina di oggi (sabato 4 maggio) sulle strade dell'alto Garda. Ad Arco, comune della sponda Trentina del Benaco, un papà e il suo bambino di 4 anni sono stati investiti da un’auto. È accaduto verso le 10.30: stando a una prima ricostruzione, il piccolo e il genitore stavano attraversando le strisce pedonali situate nei pressi del parco Nelson Mandela, quando sono stati investiti da una macchina. A seguito dell’impatto, il piccolo sarebbe stato sbalzato per qualche metro, cadendo sull’asfalto, mentre il genitore non si sarebbe fatto nulla.

Immediato l’allarme, che ha portato sul posto due ambulanze, l’elisoccorso e la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro. L’elicottero è poi partito, in codice rosso, alla volta del Santa Chiara di Trento. L’allarme sarebbe poi rientrato: per fortuna, il piccolo non verserebbe in gravi condizioni.