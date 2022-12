Auto sbanda e vola nella scarpata, poi lo schianto contro gli alberi

Alto Garda. Momenti di paura nella serata di Santo Stefano. Erano circa le 20, quando – per cause ancora in corso di chiarimento – una Dacia Duster è uscita di strada nel tratto che da Arco conduce in direzione del Monte Velo, ribaltandosi poi su un fianco.

La presenza degli alberi poco dopo il ciglio della strada ha impedito che il veicolo finisse in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco e i carabinieri, oltre al personale sanitario per prestare soccorso al guidatore rimasto ferito. Non sembra essere in pericolo di vita: è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.