Brutto incidente all'uscita del parcheggio: un ferito in elisoccorso al Civile

E’ un 55enne la vittima dell'incidente che, mercoledì 4 agosto, è rimasta ferita in un frontale tra un'Ape Car e un’Audi A4 in via Roma a Temù, in centro al paese. L’uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dove è tutt’ora ricoverato.

Lo scontro è avvenuto verso le 9 all’altezza del municipio. Il "tre ruote" stava uscendo da un parcheggio per immettersi nella via principale, quando è stato travolto da una berlina che si stava dirigendo verso Ponte di Legno.

Subito sono arrivati i soccorsi: sul posto un’ambulanza, i Vigili del Fuoco di Vezza d’Oglio e l’elisoccorso decollato da Sondrio. Dopo le prime cure in loco, l’uomo è stato posizionato sulla barella e portato alla base Elimast di Pontagna, dove lo aspettava l'elicottero per il volo d'urgenza nel nosocomio cittadino.