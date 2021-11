Grave un anziano investito: portato in ospedale in codice rosso

Soccorso in "codice rosso" dai sanitari giunti a bordo di due ambulanze e un'automedica, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. È accaduto attorno alle 14:35 di oggi in Franciacorta, a Camignone di Passirano, a un anziano di 88 anni.

Scattato l'allarme, la centrale del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. L'anziano è stato investito in via Giuseppe Cesare Abba. Giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato le condizioni dell'uomo prima di trasferirlo in codice rosso in ospedale.