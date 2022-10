Anziano ucciso dal camion: autista indagato per omicidio stradale

È rimasto vigile per tutto il tempo dell'intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per liberarlo dal furgone che lo aveva trascinato, ma è morto in ospedale. È di ieri la notizia del decesso di Giuseppe Olivari, 90enne residente in via Lamarmora, investito il giorno prima nel parcheggio della farmacia Bravi in via San Zeno, a Brescia. L'uomo alla guida del furgone Bartolini, un 42enne di origine straniera, residente in provincia, ora è indagato a piede libero per omicidio stradale.

L'incidente si è verificato giovedì poco dopo le 14 sul piazzale antistante la farmacia di Brescia Due. Tale area sarebbe interdetta ai mezzi pesanti di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Il 90enne era in compagnia della moglie, stava attraversando il piazzale per entrare in farmacia quando è stato investito dal mezzo in manovra in retromarcia. La scena è stata parzialmente ripresa da una videocamera di sicurezza installata in zona, le cui immagini sono al vaglio della Polizia locale.

Investito, Giuseppe Olivari è rimasto incastrato sotto il furgone: il conducente l'ha trascinato - a bassa velocità - per circa 9 metri prima di accorgersi dell'incidente e fermare la sua corsa. L'anziano, come detto, non ha mai perso conoscenza, e le sue condizioni non sembravano destrare particolare preoccupazione. Ieri però è deceduto, presso l'ospedale Civile dove era ricoverato. Sottoposto agli accertamenti di rito, il corriere di origine straniera è risultato negativo sia all'alcol test sia agli esami per verificare l'eventuale assunzione di droghe. Il mezzo è sotto sequestro, il 42enne dovrà rispondere di omicidio stradale.