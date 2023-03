Esce da un magazzino in bici, un'auto lo travolge e batte la testa

Alto Garda. È stato soccorso dall'eliambulanza l'83enne investito a Dro nella mattinata di ieri, martedì 21 marzo. La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata pochi minuti prima delle 9.

Sul posto sono subito arrivati sei vigili del fuoco con due mezzi del Corpo di Dro, il personale sanitario della Croce Bianca con l'ambulanza e i carabinieri della stazione locale. Vista la criticità del ferito, è poi stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo è stato investito da un'auto in via Zandonai, mentre stava uscendo da un magazzino di scorte agrarie in sella alla sua bicicletta. L'uomo, dopo lo scontro, è finito a terra battendo la testa. Rimasto cosciente per tutto il tempo dell'intervento, è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale per accertamenti e le cure del caso.

Fonte: Trentotoday.it