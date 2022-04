Investita a pochi passi dal supermercato: donna portata in ospedale

Si sono vissuti attimi di grande apprensione martedì mattina a Travagliato, dove – poco prima delle 10 – una donna di 75 anni è stata investita mentre camminava lungo via Breda.

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra la rotonda di via Vittorio Veneto e il parcheggio del Family Market. Subito, per i soccorsi, è stata inviata sul posto un'ambulanza dei volontari della Croce Azzurra di Travagliato, che ha poi portato l'anziana signora in ospedale con lesioni serie: non sembra essere in pericolo di vita ed è stata ricoverata in codice giallo.

Ancora da accertare la dinamica. La polizia sta indagando su quanto accaduto, dopo aver raccolto i rilievi e le testimonianze di chi ha assistito al sinistro.